Драгоценный камень в короне британской королевы может повлиять на планы Карла III

Новый скандал разразился вокруг британской короны — он связан с одним из крупнейших драгоценных камней мира. Речь идет о бриллианте «Кохинур».
Изначально корону, украшенную этим камнем, планировалось использовать на церемонии восхождения Карла III на престол, в том числе для коронации консорта Камиллы. Однако теперь от этой идеи придется отказаться, передает слова аналитиков издание Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Уточняется, что история бриллианта связана с британским колониальным присутствием в Индии. До середины XIX века «Кохинур» представлял собой символ власти в регионе, но местный правитель был вынужден отдать драгоценность англичанам ради безопасности его матери. Появление камня в ходе коронации могут негативно воспринять в Индии, поэтому не исключено, что для Камиллы придется найти более скромное украшение.