Драгоценный камень в короне британской королевы может повлиять на планы Карла III

Уточняется, что история бриллианта связана с британским колониальным присутствием в Индии. До середины XIX века «Кохинур» представлял собой символ власти в регионе, но местный правитель был вынужден отдать драгоценность англичанам ради безопасности его матери. Появление камня в ходе коронации могут негативно воспринять в Индии, поэтому не исключено, что для Камиллы придется найти более скромное украшение.