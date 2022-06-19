DR: Дании грозит масштабный кризис из-за роста цен на газ

«У нас очень серьезная ситуация, и Дания может попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан», — цитируют авторы DR отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.