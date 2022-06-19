DR: Дании грозит масштабный кризис из-за роста цен на газ

Авторы издания DR в одном из материалов заявили, что Дании угрожает кризис газоснабжения, из-за которого резко вырастут цены на потребительские товары.
«У нас очень серьезная ситуация, и Дания может попасть в настоящий кризис газоснабжения. Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан», — цитируют авторы DR отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.
В материале отмечается, что более 50 компаний в Дании могут быть частично или полностью отключены от газоснабжения в 2022-2023 годах. Многие предприятия будут вынуждены закрыться, возникнут большие трудности с производством продуктов питания. Рост цен — ожидаемый результат такого сценария.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.