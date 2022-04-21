DPA: Германия организует поставки танков Т-72 на Украину через территорию Словении

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Правительство ФРГ решило организовать поставки Украине танков
Т-72 советского производства через территорию Словении.
Берлин намерен заинтересовать Любляну предоставлением
Словении тяжелой бронетехники немецкого производства. Об этом пишет агентство DPA со
ссылкой на собственные информированные источники.
Сделка между ФРГ и Словенией предполагает передачу Киеву
танков Т-72, при этом в качестве компенсации Любляна получит немецкие бронетранспортеры
Fuchs и боевые машины пехоты Marder. Танки Т-72 хорошо знакомы украинским
военным и не требуют переподготовки личного состава ВСУ, сообщает DPA о
мотивации этих поставок со стороны властей ФРГ.
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