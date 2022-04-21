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    DPA: Германия организует поставки танков Т-72 на Украину через территорию Словении

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    DPA: Германия организует поставки танков Т-72 на Украину через территорию Словении

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    vitalykuzmin.net Vitaly V. Kuzmin CC BY-SA 4.0

    Правительство ФРГ решило организовать поставки Украине танков
    Т-72 советского производства через территорию Словении.

    Берлин намерен заинтересовать Любляну предоставлением
    Словении тяжелой бронетехники немецкого производства. Об этом пишет агентство DPA со
    ссылкой на собственные информированные источники.

    Сделка между ФРГ и Словенией предполагает передачу Киеву
    танков Т-72, при этом в качестве компенсации Любляна получит немецкие бронетранспортеры
    Fuchs и боевые машины пехоты Marder. Танки Т-72 хорошо знакомы украинским
    военным и не требуют переподготовки личного состава ВСУ, сообщает DPA о
    мотивации этих поставок со стороны властей ФРГ.

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