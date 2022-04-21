DPA: Германия организует поставки танков Т-72 на Украину через территорию Словении

Сделка между ФРГ и Словенией предполагает передачу Киеву

танков Т-72, при этом в качестве компенсации Любляна получит немецкие бронетранспортеры

Fuchs и боевые машины пехоты Marder. Танки Т-72 хорошо знакомы украинским

военным и не требуют переподготовки личного состава ВСУ, сообщает DPA о

мотивации этих поставок со стороны властей ФРГ.