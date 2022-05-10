DPA: ЕС отказался от ограничений на транспортировку российской нефти

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Агентство DPA уточняет, со ссылкой на источник, что шестой пакет рестрикций Евросоюза против России исключит один из пунктов, связанный с нефтью.
Транспортировка российской нефти не будет включена в очередной санкционный пакет Европейского союза.
Bloomberg ранее писал, что Брюссель допускает определенное смягчение проекта санкций в отношении Москвы. Эксперты как раз указывали на возможную отмену предложения ограничить перевозку нефти российского происхождения в третьи страны на кораблях ЕС.
Шестой пакет не был согласован на выходных, и на это, в том числе, повлияли возражения Венгрии по поводу нефтяного эмбарго России.
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