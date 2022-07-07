«Довоевался»: Кузичев рассказал, как безумное пособничество Киеву ударит бумерангом по Джонсону

«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть неустойчивость Бориса Джонсона. Все британские, европейские и отечественные аналитики говорят, что еще никогда британский премьер с таким рейтингом не был так близок к отставке. Это факт, но тут интереснее понять, почему эти люди ломанулись в отставку так синхронно. Связано ли это с его недвусмысленной позицией по поводу украинского кризиса или речь идет о внутрибртианских разборках?» — пояснил наш собеседник.