Премьер-министр Великобритании настроен бороться с Россией «до последнего украинца», а это может не устраивать правительство королевства, отметил телеведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев в беседе с «Народными Новостями», объяснив массовые отставки в британском правительстве.
Напомним, 6 июля на фоне «партийного кризиса» министр по делам школ Робин Уолкер подал заявление об отставке. Он пояснил, что более не может мириться с политикой Бориса Джонсона.
«К сожалению, последние события показали мне, что наша замечательная партия, за которую я выступал всю свою взрослую жизнь, отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций (…). К сожалению, в последние месяцы ошибки затмили великие достижения вашего правительства (…) хоть я и не могу подумать о лучшей или более полезной работе, чем та, которую я выполнял, в здравом уме я не могу продолжать трудиться в вашем правительстве», — написал Уолкер.
За последние дни о своем уходе также заявили ключевые чиновники Туманного Альбиона: глава Минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс. Стоит добавить, сам Джонсон заверил, что не собирается покидать кресло премьера.
Борис Джонсон неоднократно говорил о своей бескомпромиссной позиции по украинскому кризису. Он отмечал, что не видит возможности разрешить конфликт мирным путем. Параллельно Британия регулярно вводит против России все новые и новые санкции, а также поставляет Киеву вооружения.
Понятно, что репутация Джонсона крайне запятнана, отметил Анатолий Кузичев. По его словам, на тектонические сдвиги в правительстве Британии могли повлиять два фактора — «украинский» и внутренний — «британский».
«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть неустойчивость Бориса Джонсона. Все британские, европейские и отечественные аналитики говорят, что еще никогда британский премьер с таким рейтингом не был так близок к отставке. Это факт, но тут интереснее понять, почему эти люди ломанулись в отставку так синхронно. Связано ли это с его недвусмысленной позицией по поводу украинского кризиса или речь идет о внутрибртианских разборках?» — пояснил наш собеседник.
Впрочем, если смотреть на ситуацию более комплексно, так или иначе репутация Джонсона сегодня во многом связана с его действиями на украинском треке.
«У меня нет точного ответа, но понятно, что политическая репутация Джонсона складывается из ряда факторов. В том числе, одним из них является поддержка Украины в этом кризисе. Это явный заметный фактор. Значит, он тоже повлиял», — не сомневается Кузичев.
Напомним, новый скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера. Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.