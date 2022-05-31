«У меня есть плохие новости для вас, господин президент. Я знаю кое-кого, кто точно не умрет за Украину. Его зовут Владимир Александрович Зеленский. В настоящее время он играет роль президента Украины в вашингтонском сериале «Карточный домик Украины». Затем он отправится в Голливуд, получит Нобелевскую премию мира, сыграет другие роли и напишет несколько «хороших книг» о своем собственном героизме», – рассказал о трагичной судьбе политика Байер.