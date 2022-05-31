Президент Украины Владимир Зеленский не готов погибнуть за страну. Об этом заявил соучредитель правящей партии Венгрии и доверенное лицо премьер-министра республики Жолт Байер.
В открытом письме Зеленскому он указал, что Украина все больше напоминает средневековое государство. «ПолитРоссия» передала, что украинскому лидеру стоит изучить труды главного советника по нацбезопасности экс-главы США Збигнева Бжезинского для понимания целей Вашингтона в этом отношении.
Бжезинский был уверен, что в случае отделения Украины от России последняя лишится статуса великой державы. При этом он подчеркивал, что Киев удобен своей внутренней слабостью. Байер объяснил, что таким образом Украина стала для США геополитической опорой.
«У меня есть плохие новости для вас, господин президент. Я знаю кое-кого, кто точно не умрет за Украину. Его зовут Владимир Александрович Зеленский. В настоящее время он играет роль президента Украины в вашингтонском сериале «Карточный домик Украины». Затем он отправится в Голливуд, получит Нобелевскую премию мира, сыграет другие роли и напишет несколько «хороших книг» о своем собственном героизме», – рассказал о трагичной судьбе политика Байер.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин признал, что Украина превратилась в террористическое государство. Об этом сообщили корреспонденты RT.