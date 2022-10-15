Доцент ВШЭ напомнила о важности индивидуального лицевого счета при начислении пенсии

Россиянам важно проверять свой индивидуальный лицевой счет, что найти и исправить ошибки до наступления пенсионного возраста, заявила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что важно контролировать ИЛС, на котором собираются все данные о пенсионных правах и накоплениях.
«Убедитесь, что в ИЛС указан правильный вариант формирования будущей пенсии. Их всего два. Это страховая и накопительная одновременно или только страховая. Последний вариант касается людей, рожденных раньше 1967 года, или если вы родились позже, но не обращались с заявлением на формирование накопительной части пенсии», — объяснила Дзгоева.
Запросить выписку можно через портал «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда в автоматическом режиме, без заявлений и бланков, уточняет «ФедералПресс». Помимо этого, документ выдается после обращения через «Почту России».