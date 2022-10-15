Доцент ВШЭ напомнила о важности индивидуального лицевого счета при начислении пенсии

«Убедитесь, что в ИЛС указан правильный вариант формирования будущей пенсии. Их всего два. Это страховая и накопительная одновременно или только страховая. Последний вариант касается людей, рожденных раньше 1967 года, или если вы родились позже, но не обращались с заявлением на формирование накопительной части пенсии», — объяснила Дзгоева.