Доцент Иванова-Швец анонсировала рост средней пенсии в новом году до 21,7 тысячи рублей

«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — пояснила Иванова-Швец.