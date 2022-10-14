Доцент Иванова-Швец анонсировала рост средней пенсии в новом году до 21,7 тысячи рублей

Средняя пенсия неработающих россиян в следующем году может увеличиться до 21 650 рублей, сообщила доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».
В своей оценке она ориентировалась на заявление замглавы Минтруда Андрея Пудова, которой сообщил, что в 2023 году индексация пенсионных выплат будет на 2,6% выше уровня инфляции. Сейчас средний размер пенсии составляет 18 521 рубль.
«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — пояснила Иванова-Швец.
По ее мнению, такое увеличение выплаты можно считать немного завышенным. Однако прогнозировать рост цен сейчас сложно, поэтому правительство решило пойти этому пути. Кроме того, высокий уровень индексации пенсии позволит не разогнать инфляцию дальше, отмечает «ФедералПресс».