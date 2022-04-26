Доступный Redmi Display 1A Pro готов к выходу

загрузка...

Бренд Redmi вышел на рынок мониторов в 2020 году, представив Redmi Display 1A. С тех пор компания выпустила ряд высококачественных дисплеев, включая игровые мониторы, но ни один из них не находится в той же ценовой категории, что и Redmi Display 1A. Источники сообщают, что скоро компания выпустит еще один доступный дисплей.

Новые данные указывают на то, что дисплей Redmi Display 1A Pro был сертифицирован регулятором TUV Rheinland. Источник пишет, что устройство будет иметь дисплей, аналогичный Redmi Display 1A, который отфильтровывает вредный синий свет.





Подробные характеристики Redmi Monitor 1A неизвестны, но очевидно, что монитор должен буть лучше по сравнению с предшественником. Дисплей может иметь частоту обновления 144 Гц или даже выше. Также ожидаются такие функции, как AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Дизайн версии Pro вряд ли будет сильно отличаться от Redmi Display 1A, но при этом цена должна быть немного выше. Оригинальный Redmi Display 1A стоит около 107 долларов в Китае.