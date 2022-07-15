Доступ к сайту издания The Insider ограничили по требованию Генпрокуратуры РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider* (СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021) по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
Ведомство признало деятельность иностранной неправительственной организации The Insider (Латвия) нежелательной на территории России. Доступ к сайту издания ограничили в соответствии с правилами блокировки страниц, которые содержат призыв к массовым беспорядкам, участию в незаконных акциях и экстремизму. Роскомнадзор осуществляет блокировку таких сайтов по требованию генерального прокурора РФ или его заместителя.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами