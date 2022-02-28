Доступ к Facebook и Twitter начали ограничивать в России

Российские провайдеры приступили к ограничению доступа к соцсетям Facebook и Twitter, сообщает отслеживающая ситуацию с кибербезопасностью компания Netblocks.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили, что надзорное ведомство начало замедлять трафик Facebook на территории России. Решение об ограничении работы платформы было принято ранее в связи с нарушением прав и свобод человека со стороны соцсети. Так российская сторона расценила блокировку аккаунтов некоторых российских СМИ в Facebook .

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