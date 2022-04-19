Доступ к аккаунту Беллы Хадид ограничили из-за постов в поддержку Палестины

Белла Хадид

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) наложила ограничения на аккаунт модели Беллы Хадид из-за ее постов в поддержку Палестины. Instagram запрещает мне публиковать сторис, и я полагаю, это случилось сразу после постов о Палестине. Когда я публикую что-то о Палестине, я попадаю в теневой бан, а охваты моего профиля моментально падают, почти миллион подписчиков не видит ни постов, ни сторис. Я целый день пытаюсь репостнуть две очень важные записи о событиях в Палестине, которые я сопроводила длинными текстами, и именно эти две сторис не грузятся, — написала Белла.

Модель палестинского происхождения (отцом Беллы и Джиджи Хадид является палестинский бизнесмен и миллионер Мохамед Хадид) активно высказывается в поддержку народа Палестины, выкладывает посты в своем аккаунте более чем на 50 миллионов подписчиков и участвует в митингах.

Сестры Хадид ранее столкнулись с критикой из-за поддержки народа Палестины. Американские СМИ призывали к травле моделей за антисемитизм.

Посты Беллы, касающиеся израильско-палестинского конфликта, прокомментировали и в официальном твиттере (заблокирован в России) правительства Израиля и также упрекнули ее в антисемитизме, отметив, что ей должно быть стыдно. В ответ на это Белла заявила, что она не желает никому зла. Ранее модель также высказывалась в поддержку жителей Украины после начала военной спецоперации РФ на Украине.