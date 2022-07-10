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Достопримечательности Санкт-Петербурга: Павловский парк Lehei



Это моя первая статья на этом сайте, поэтому не судите строго.Павловский парк — пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». Расположен в долине реки Славянки в городе Павловске под Санкт-Петербургом, памятник русского классицизма конца XVIII — начала XIX веков с коллекциями русского, западноевропейского и античного искусства. Площадь парка составляет около 600 га.Парк включает семь ландшафтных районов: Придворцовый, Долина реки Славянки, Большая звезда с долиной прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия, Парадное поле и Белая Берёза. Центром композиции парка является Павловский дворец. Украшением парка служат павильоны различного характераРасположениеПарк расположен на Приневской низменности, на склоне Балтийско-Ладожского уступа, в долине протекающей по его территории реки Славянки, с извилистым руслом и живописными холмистыми берегами. В палеозое 300—400 миллионов лет назад вся эта территория была покрыта морем.Почвы, растительный и животный мирДо основания парка эта территория была покрыта низинными болотами и хвойными лесами (сосновыми и еловыми) с примесью широколиственных пород. Преобладают поверхностно-подзолистые в сочетании с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами. В результате интенсивной хозяйственной деятельности людей естественный ландшафт во многих районах парка уступил место культурному.В 1978—1983 годах в парке насчитывалась 361 тысяча деревьев, представленных 54 видами: 16 видов елей, сосны, лиственницы, пихты; по два вида берёз, ив и лип; дубы, вязы, ольха серая, осины, рябины, черёмуха обыкновенная; 88 видов кустарников, из них преобладали акация жёлтая, спиреи, дёрен белый, ивы кустарниковые. При наблюдениях 1978 года был зарегистрирован 71 вид птиц, принадлежащих к 28 семействам и 9 отрядам. Из млекопитающих здесь обитают белки, зайцы-беляки, ласки, горностаи, кроты, бурозубки, ежи, рыжие полёвки и ондатры; зимой в парк заходят лисицы, кабаны и лоси. Из земноводных здесь можно увидеть травяную лягушку, жабу обыкновенную; из рептилий — живородящую ящерицу. Насекомые представлены 87 видами, относящимися к 46 семействам.Предыстория паркаНа месте современного Павловска ещё в XIII веке новгородцами была построена деревянная крепость, названная ими «Городок на Славянке»; эти земли входили в Водскую пятину Новгородской земли.В середине XVIII века сразу за Царским Селом начинался хвойный лес, местами заболоченный, возле которого стояли деревни Линна (фин. linna — город, крепость, по находившейся рядом шведской крепости на месте теперешней Мариинской улицы (с 1918 г. по 2003 г. — улица Работницы) и Сеппеля (фин. seppelae — кузница, на месте теперешних Оранжерей). В окрестностях деревень любила охотиться Екатерина II, наезжавшая сюда со свитой из Царского Села. Два деревянных домика с названиями «Крик» (сгорел во время оккупации) и «Крак» (разобран в 1929 году), выстроенные в лесу на берегах Славянки, служили для кратковременных остановок императрицы во время охоты. 12 декабря 1777 года 362 десятины (395,49 га) земли по берегам Славянки, с лесными угодьями, пашнями, двумя небольшими деревнями с крестьянами Екатерина II пожаловала своему сыну, будущему императору Павлу I для устройства загородной дачи. Этот день считается датой основания Павловского села.



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