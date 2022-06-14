Дошли до предела: Запад все более неохотно расстается с оружием для Киева

Запад неспособен удовлетворить требования Киева по поставкам систем залпового огня и крупнокалиберной артиллерии, считают эксперты, пишет RT.
Страны НАТО, по словам военного историка Никиты Буранова, не хотят «рисковать» и поставлять современную технику. При этом Запад оглядывается на предупреждение России, что Москва будет отвечать соразмерно угрозам. А в Альянсе не хотят обострять и так непростые отношения с Российской Федерацией.
«Те запросы, которые сформулировали в Офисе президента Украины, они, конечно же, превосходят возможности, которыми на сегодняшний день располагают США и их союзники. Если киевский режим не будет снижать планку своих требований, то разногласия с НАТО по объемам того, что называется военной помощью, не преодолеть», — говорит Буранов.
Полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин тоже обратил внимание на нежелание стран, входящих в НАТО, «слишком сильно опустошать свои собственные склады и тратиться в финансовом плане». Потому что это бесполезное занятие, так как техника практически сразу уничтожается точечными ударами российской армии, не успевая применяться ВСУ.
«На Западе не могут игнорировать результаты постоянных точечных ударов российской армии, подрывающих ресурсы и резервы украинских войск. Я думаю, с течением времени военная помощь НАТО Киеву будет приобретать все более демонстративный, символический характер», — подчеркнул эксперт, объяснив, почему Запад неохотно расстается с оружием для Киева.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.