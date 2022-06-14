Дошли до предела: Запад все более неохотно расстается с оружием для Киева

«Те запросы, которые сформулировали в Офисе президента Украины, они, конечно же, превосходят возможности, которыми на сегодняшний день располагают США и их союзники. Если киевский режим не будет снижать планку своих требований, то разногласия с НАТО по объемам того, что называется военной помощью, не преодолеть», — говорит Буранов.