Досадное фиаско: французский журнал L'Obs поставил фото военкора RT на обложку номера об украинских журналистах

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Французское издание L’Obs опубликовало материал, посвященный украинскому конфликту, и по ошибке сопроводило его фотографией российского военного корреспондента RT.
Авторы L’Obs выпустили статью про украинских журналистов, получивших Пулитцеровскую премию за «их стремление рассказать правду об украинском конфликте». Однако фотоматериал невнимательная редакция подобрала неверно: на обложке оказался журналист российского RT Халед Джабури.
О досадном фиаско французских газетчиков рассказала руководитель RT Arabic Майя Манна в своем Telegram-канале. По ее словам, мотивация французов тут понятна — нужен был хороший кадр, «страшная картинка», усиливающая впечатления от «подвига» украинских журналистов.
«А фотка ведь действительно впечатляющая, только она про совсем другую историю — про военное преступление украинской армии, обстрел “Точкой-У” российского военного госпиталя», — подчеркнула руководитель RT Arabic.
Майя Манна добавила, что французы через какое-то время спохватились и поменяли фотографию, но след в Сети остался, и эффект «уже совсем не тот».