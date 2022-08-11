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Дорожный рабочий погиб от удара молнии в Удмуртии

Дорожный рабочий погиб от удара молнии в Удмуртии
pxhere.com

Один человек погиб и один пострадал при ударе молнии в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По информации следователей, инцидент произошел, когда группа мужчин проводила ремонт сооружения на полевой дороге, расположенной в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы. От удара молнии один человек скончался на месте, второго доставили в больницу с серьезными ожогами. Третий рабочий не получил повреждений.

По факту трагедии правоохранители организовали процессуальную проверку. Сейчас стражи порядка проводят необходимые экспертизы и следственные мероприятия.

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