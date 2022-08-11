Дорожный рабочий погиб от удара молнии в Удмуртии

По информации следователей, инцидент произошел, когда группа мужчин проводила ремонт сооружения на полевой дороге, расположенной в пяти километрах от деревни Малые Ошворцы. От удара молнии один человек скончался на месте, второго доставили в больницу с серьезными ожогами. Третий рабочий не получил повреждений.