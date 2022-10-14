Дорожники закатали машину асфальтом в Ноябрьске

Объектом для новых шуток может стать фотография из Ноябрьска, где сотрудники дорожных служб уложили асфальт вокруг припаркованного «Мерседеса». Об этом пишет сайт «Красный Север».
По имеющейся информации, владелец автомобиля так и не нашелся. Один из местных жителей рассказал, что авто неисправно и стоит на парковке уже несколько лет. При проведении работ по укладке дорожного полотна было предложено передвинуть авто, но инициативу отклонили. В итоге машина оказалась окружена новым асфальтом.
По словам одного из комментаторов, владелец транспортного средства переехал в Тюмень. Некоторые выразили мнение, что «раз хозяин оставил свою машину, значит ему это добро не нужно».