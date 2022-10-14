Дорожники закатали машину асфальтом в Ноябрьске

По имеющейся информации, владелец автомобиля так и не нашелся. Один из местных жителей рассказал, что авто неисправно и стоит на парковке уже несколько лет. При проведении работ по укладке дорожного полотна было предложено передвинуть авто, но инициативу отклонили. В итоге машина оказалась окружена новым асфальтом.