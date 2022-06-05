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Дорогу на участке трассы Сургут — Салехард полностью отремонтируют к августу этого года

Дорогу на участке трассы Сургут — Салехард полностью отремонтируют к августу этого года
globallookpress.com/Jens Büttner/dpa

Участок на 1013-м километре трассы Сургут — Салехард будет полностью восстановлен к августу текущего года. Ранее там образовалась яма из-за разрыва водопропускной трубы.

Об этом сообщила заместитель директора департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих на брифинге для «Ямал-Медиа». По ее словам, уже нанята подрядная организация. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств, привлечение бюджетных средств не понадобится. В настоящий момент подрядчик ждет полного оттаивания земли, чтобы избежать осадки насыпи. Об этом передает сайт «Красный север».

Яма на дороге образовалась в мае этого года. Разлом трубы произошел из-за оттаивания многолетних мерзлых грунтов. Яма была временно засыпана несколькими слоями разных пород.

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