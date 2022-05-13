Дорогой флагман Xiaomi 12 Pro — практически худший смартфон по автономности в рейтинге DxOMark

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Специалисты DxOMark опубликовали обзор подсистемы питания смартфона Xiaomi 12 Pro. Напомним, устройство обладает аккумулятором ёмкостью 4600 мА•ч и сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой. Несмотря на это, аппарат показал откровенно слабый результат.





Новинка набрала всего 46 баллов в общем зачёте, и это 68-й результат в рейтинге, но проще сказать, что это предпоследнее место. На последнем с разницей всего в 1 балл разместился Samsung Galaxy S22 на Exynos 2200. Да, за свою невероятную зарядку смартфон получил 103 балла, но подвела именно автономность. Xiaomi 12 Pro далеко не единственный актуальный флагман с аккумулятором ёмкостью около 4500 мА•ч, но в данном случае результат плохой, хотя, вероятно, дело в неоптимизированном ПО. Как бы там ни было, за автономность смартфон получил всего 31 балл, проработав лишь 1 день и 10 часов, что очень мало с точки зрения тестового процесса источника.





Проблемы с автономностью у флагмана Xiaomi наблюдаются почти во всех режимах. Причём в играх как в самом энергозатратном процессе аппарат не так критично отстаёт от конкурентов, как при проигрывании видео или музыки.