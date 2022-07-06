«Дорогое вложение»: что известно о покупке Аллой Пугачевой шикарного коттеджа в Юрмале

Недавно стало известно, что певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми перебралась из Израиля в Латвию. Семья обосновалась в Юрмале, артисты живут в своем любимом особняке «Марта».
Отмечается, что жизнь в роскошном особняке обходится Пугачевой в круглую сумму. Так, аренда дома на один месяц составляет порядка 100 тысяч евро. Недавно в Сети появились слухи, что артистка планирует приобрести особняк, который находится по соседству с домом Лаймы Вайкуле.
Близкий друг Примадонны, который пожелал не называть своего имени прокомментировал эту новость в беседе с МК.ru. По словам мужчины, все новости о покупке артисткой дома в Юрмале являются лишь слухами.
«Алла Борисовна никогда не изъявляла желание купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение. Учитывая, что пользуется семья такой резиденцией всего два месяца в году, нет никакого смысла покупать ее в собственность. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80», — сообщил источник.
Максим Галкин и Алла Пугачева практически сразу после начала военной спецоперации на Украине приняли решение покинуть Россию.