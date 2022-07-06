«Дорогое вложение»: что известно о покупке Аллой Пугачевой шикарного коттеджа в Юрмале

«Алла Борисовна никогда не изъявляла желание купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение. Учитывая, что пользуется семья такой резиденцией всего два месяца в году, нет никакого смысла покупать ее в собственность. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80», — сообщил источник.