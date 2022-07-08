Допуск осудившей Россию группы «Би-2» на Суперкубок по футболу обернулся скандалом в Сети

«Почему «Би-2»? Есть много отличных артистов, таких как Газманов и Басков. Вот им бы выступить там»;

«Нашли, кого пригласить… Они говорят о России такие вещи… Не захотелось идти»;

«Не знаю, почему именно эту группу пригласили. Надо было артистов-патриотов звать», — прокомментировали новость россияне.