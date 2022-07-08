Допуск осудившей Россию группы «Би-2» на Суперкубок по футболу обернулся скандалом в Сети

Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Отметим, что тот факт, что артисты, выступившие против спецоперации России на Украине, будут давать концерт на мероприятии, вызвал настоящий скандал в Сети. Известный крымский журналист Платон Беседин, комментируя новость, отметил что в РФ необходимо провести спецоперацию в сфере культуры.
«Серьезные люди всерьез обсуждают: да как же так вышло, что на Суперкубке по футболу выступят «Би-2»? Да и вообще Лева и Шура, как известно, не слишком патриотично настроенные ребята», — написал в своем Telegram-канале Беседин.
Журналист отметил, что в России нужно провести спецоперацию в сфере культуры и медиа, чтобы очистить большую сцену от тех, кто грубо высказывается в адрес России.
«Повторяю в надцатый раз: спецоперация на Украине никогда не будет полной без спецоперации в самой России. Прежде всего, в сфере культуры и медиа. И да, для этого не запрещать нужно, а в первую очередь искать и развивать настоящее», — объяснил журналист.
Пользователи Сети были возмущены тем фактом, что артисты, критикующие Россию, будут выступать на мероприятии. В социальных сетях россияне поделились своим мнением на этот счет.
«Почему «Би-2»? Есть много отличных артистов, таких как Газманов и Басков. Вот им бы выступить там»;
«Нашли, кого пригласить… Они говорят о России такие вещи… Не захотелось идти»;
«Не знаю, почему именно эту группу пригласили. Надо было артистов-патриотов звать», — прокомментировали новость россияне.
Отметим, что в апреле концерт «Би-2» в Омске был отменен из-за того, группа отказалась выступать на фоне флага России и патриотического баннера. После этого группа вынуждена была отменить концерты во многих городах России, поскольку жители выразили возмущение антироссийской позицией музыкантов.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.