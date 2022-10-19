Дополнительные поезда запустят из Петербурга в Белгород и Москву на ноябрьские праздники

Как пояснили в пресс-службе компании, 50 дополнительных составов будут курсировать из Санкт-Петербурга в Москву и Белгород с 28 октября по восьмое ноября. Это связано с большим количеством желающих в период осенних каникул и ноябрьских праздников, сообщает Neva.Today.