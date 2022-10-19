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Дополнительные поезда запустят из Петербурга в Белгород и Москву на ноябрьские праздники

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Global Look Press | Maksim Konstantinov

Руководство Октябрьской железной дороги объявило о добавлении пассажирских составов из Петербурга в Москву и Белгород.

Как пояснили в пресс-службе компании, 50 дополнительных составов будут курсировать из Санкт-Петербурга в Москву и Белгород с 28 октября по восьмое ноября. Это связано с большим количеством желающих в период осенних каникул и ноябрьских праздников, сообщает Neva.Today.

Также будет увеличено количество составов, направляющихся из Петербурга в Великие Луки. С подробным расписанием рейсов можно ознакомиться на официальном сайте Октябрьской железной дороги.

москва петербург ржд
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