Дополнительные отделения налоговой службы открылись в Херсонской области

Новые отделения налоговой службы открылись в четырех городах Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
Раньше документы о постановке на налоговый учет можно было подать только в Херсоне. Теперь это возможно сделать в Бериславе, Геническе, Новой Каховке и Скадовске.
«Налоговая служба Херсонской области открыла четыре дополнительных пункта приема документов для постановки на учет», — говорится в сообщении.
Власти региона также продлили предельный срок подачи документов до 1 августа.
Кроме того, в Херсоне начали работу 32 новых аптеки. В ассортименте пока предметы и медикаменты первой необходимости, но благодаря поставкам из Крыма спектр товаров сильно расширится, пишет Argumenti.ru.