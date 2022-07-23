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Дополнительные отделения налоговой службы открылись в Херсонской области

Дополнительные отделения налоговой службы открылись в Херсонской области
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Новые отделения налоговой службы открылись в четырех городах Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

Раньше документы о постановке на налоговый учет можно было подать только в Херсоне. Теперь это возможно сделать в Бериславе, Геническе, Новой Каховке и Скадовске.

«Налоговая служба Херсонской области открыла четыре дополнительных пункта приема документов для постановки на учет», — говорится в сообщении. 

Власти региона также продлили предельный срок подачи документов до 1 августа.

Кроме того, в Херсоне начали работу 32 новых аптеки. В ассортименте пока предметы и медикаменты первой необходимости, но благодаря поставкам из Крыма спектр товаров сильно расширится, пишет Argumenti.ru.

военно-гражданские администрации налоговая служба херсонская область
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