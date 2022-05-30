Донцова объяснила, почему не решилась купить квартиру во Франции

«Мне мой французский юрист сказал: “Не делай этого никогда”. Я его спросила почему. Он ответил, что лучше снять. Там есть договор так называемого долгосрочного снятия жилья. Он заявил, что если что-то случится в мире, то не потеряешь деньги. Мы послушались», — поделилась она, беседуя с корреспондентами.