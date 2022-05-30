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Донцова объяснила, почему не решилась купить квартиру во Франции

Донцова объяснила, почему не решилась купить квартиру во Франции
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Писательница Дарья Донцова рассказала, почему отказалась от покупки квартиры во Франции. Как оказалось, от сделки ее отговорил местный юрист. 

Донцова приняла участие в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Писательница призналась, что вопрос о покупке жилья за границей остро встал 12-15 лет назад. 

«Мне мой французский юрист сказал: “Не делай этого никогда”. Я его спросила почему. Он ответил, что лучше снять. Там есть договор так называемого долгосрочного снятия жилья. Он заявил, что если что-то случится в мире, то не потеряешь деньги. Мы послушались», — поделилась она, беседуя с корреспондентами.  

Донцова отметила, что в Европе существуют отдельные правила жизни, которых стоит придерживаться. По ее мнению, там могут начаться демонстрации по любому поводу.

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