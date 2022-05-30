Донцова объяснила, почему не решилась купить квартиру во Франции

Писательница Дарья Донцова рассказала, почему отказалась от покупки квартиры во Франции. Как оказалось, от сделки ее отговорил местный юрист.
Донцова приняла участие в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Писательница призналась, что вопрос о покупке жилья за границей остро встал 12-15 лет назад.
«Мне мой французский юрист сказал: “Не делай этого никогда”. Я его спросила почему. Он ответил, что лучше снять. Там есть договор так называемого долгосрочного снятия жилья. Он заявил, что если что-то случится в мире, то не потеряешь деньги. Мы послушались», — поделилась она, беседуя с корреспондентами.
Донцова отметила, что в Европе существуют отдельные правила жизни, которых стоит придерживаться. По ее мнению, там могут начаться демонстрации по любому поводу.