СМИ Донецкой Народной Республики опубликовали сделанные при жизни фотографии бабушки и внучки, которые погибли от украинских снарядов в Донецке.
Отмечается, что женщину и девочку связывала любовь к танцам. Галина Володина преподавала хореографию в Донецком театре оперы и балета, а ее внучка готовилась стать балериной.
«Спасибо вам большое за проделанный труд, за вашу работу и упорство, за ваши крепкие нервы. Несмотря на то, как иногда баловались или не слушали вас, как иногда у нас что-то не получалось, вы все равно нас любили, и помогали нам. Вы Педагог с большой буквы, низкий вам поклон», — написали в социальных сетях ученики Володиной.
Россия продолжает вынужденную спецоперацию на Украине. Главной целью СВО стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.