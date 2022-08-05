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Донецкие СМИ публикуют сделанные при жизни фотографии бабушки и внучки, погибших от украинских снарядов

Донецкие СМИ публикуют сделанные при жизни фотографии бабушки и внучки, погибших от украинских снарядов
pxhere.com

СМИ Донецкой Народной Республики опубликовали сделанные при жизни фотографии бабушки и внучки, которые погибли от украинских снарядов в Донецке.

Отмечается, что женщину и девочку связывала любовь к танцам. Галина Володина преподавала хореографию в Донецком театре оперы и балета, а ее внучка готовилась стать балериной.

«Спасибо вам большое за проделанный труд, за вашу работу и упорство, за ваши крепкие нервы. Несмотря на то, как иногда баловались или не слушали вас, как иногда у нас что-то не получалось, вы все равно нас любили, и помогали нам. Вы Педагог с большой буквы, низкий вам поклон», — написали в социальных сетях ученики Володиной.

Россия продолжает вынужденную спецоперацию на Украине. Главной целью СВО стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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