Донецкие СМИ публикуют сделанные при жизни фотографии бабушки и внучки, погибших от украинских снарядов

«Спасибо вам большое за проделанный труд, за вашу работу и упорство, за ваши крепкие нервы. Несмотря на то, как иногда баловались или не слушали вас, как иногда у нас что-то не получалось, вы все равно нас любили, и помогали нам. Вы Педагог с большой буквы, низкий вам поклон», — написали в социальных сетях ученики Володиной.