Донецкие саперы провели разминирование мариупольского ж/д вокзала

Саперы МЧС ДНР уже разминировали территорию ж/д вокзала в Мариуполе. Ремонтная бригада, в свою очередь, приступила к восстановлению транспортных путей, сообщил заместитель начальника дистанции Дебальцево «Донецкой железной дороги».
Восстановление ж/д полотна уже проведено в районе поселка Сартана, уточнил он. Теперь специалисты постепенно продвигаются в сторону Мариуполя.
«Руководство дало команду восстановить третий путь, который идет вдоль побережья в Мариупольский порт. Рассчитываем, что завтра эту работу закончим и дальше будем продвигаться быстрее», — сообщил замначальника.
В общей сложности на железной дороге произошло 19 взрывов, из-за чего полотно было сильно повреждено, добавил он. Однако в порту Мариуполя разрушений в разы меньше.