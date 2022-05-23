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Донецкие саперы провели разминирование мариупольского ж/д вокзала

Донецкие саперы провели разминирование мариупольского ж/д вокзала
pixabay.com

Саперы МЧС ДНР уже разминировали территорию ж/д вокзала в Мариуполе. Ремонтная бригада, в свою очередь, приступила к восстановлению транспортных путей, сообщил заместитель начальника дистанции Дебальцево «Донецкой железной дороги».

Восстановление ж/д полотна уже проведено в районе поселка Сартана, уточнил он. Теперь специалисты постепенно продвигаются в сторону Мариуполя.

«Руководство дало команду восстановить третий путь, который идет вдоль побережья в Мариупольский порт. Рассчитываем, что завтра эту работу закончим и дальше будем продвигаться быстрее», — сообщил замначальника.

В общей сложности на железной дороге произошло 19 взрывов, из-за чего полотно было сильно повреждено, добавил он. Однако в порту Мариуполя разрушений в разы меньше.

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RusNewsToday24
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