Донецк подвергся хаотическому массированному обстрелу со стороны ВСУ

Калибр 155 миллиметров принят в странах НАТО за универсальной стандарт. В частности, снаряды этого калибра используют поставленные Киеву американские гаубицы M777, французские CAESAR и немецкие PzH 2000.

«Обстрел продолжается. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий», — говорится в сообщении СЦКК в ДНР.

Источник заявил, что под артиллерийским огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города, уточив, что за 45 минут ВСУ выпустили более 35 155-миллиметровых снарядов.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о хаотичном массированном обстреле ВСУ по Донецку.