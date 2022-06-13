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Донецк подвергся беспрецедентному по мощности артобстрелу со стороны ВСУ

Донецк подвергся беспрецедентному по мощности артобстрелу со стороны ВСУ
Минобороны Украины

Украинские военные на протяжении двух часов обстреливали город Донецк из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Очевидцы с места событий утверждают, что столь мощного по плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не фиксировали с начала спецоперации ВС РФ.

«Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы подвергаются плотному огню из РСЗО БМ-21 “Град”, РСЗО “Ураган”, артиллерийских систем калибром 155 и 152-мм», — сообщила Народная милиция ДНР.

Граждан просят не покидать дома, отойти от окон и по возможности искать укрытия. Власти республики также отметили хаотичный и бессистемный характер обстрелов. За два часа украинские силовики выпустили по городу 300 ракет из РСЗО. 

ВСУ Донецк рсзо Украина
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