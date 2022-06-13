Донецк подвергся беспрецедентному по мощности артобстрелу со стороны ВСУ

Украинские военные на протяжении двух часов обстреливали город Донецк из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».
Очевидцы с места событий утверждают, что столь мощного по плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не фиксировали с начала спецоперации ВС РФ.
«Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы подвергаются плотному огню из РСЗО БМ-21 “Град”, РСЗО “Ураган”, артиллерийских систем калибром 155 и 152-мм», — сообщила Народная милиция ДНР.
Граждан просят не покидать дома, отойти от окон и по возможности искать укрытия. Власти республики также отметили хаотичный и бессистемный характер обстрелов. За два часа украинские силовики выпустили по городу 300 ракет из РСЗО.