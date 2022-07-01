Донецк под защитой «Гиацинтов»: эксклюзивные кадры работы бригады «Кальмиус» под Авдеевкой

Пытаясь отвлечь основные силы объединенных войск с направлений главного удара, украинские артиллеристы сосредоточили огонь на Донецке, Ясиноватой, Горловке, ведя обстрелы по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На сегодняшний день благодаря действиям артиллеристов и авиации союзные войска смогли снизить количество обстрелов по Донецку, а противник понес потери в вооружении и технике.