Артиллерийская бригада «Кальмиус» армии ДНР находится сейчас на Авдеевском направлении, где применяет различные средства для борьбы с импортными гаубицами, с помощью которых украинская армия обстреливает Донецк.
Среди орудий большой дальности и 152-мм гаубица «Гиацинт». Это советское орудие обладает высокой дальностью и точностью стрельбы, которая позволяет вести с его помощью контрбатарейную борьбу. Корреспондент «Народных Новостей» опубликовал эксклюзивные кадры с места событий.
Но теперь в распоряжении донецких артиллеристов находятся современные активно-реактивные снаряды, а их использование позволяет значительно повысить дальность и точность огня, приближаясь к поставляемым в ВСУ западным образцам вооружения.
Пытаясь отвлечь основные силы объединенных войск с направлений главного удара, украинские артиллеристы сосредоточили огонь на Донецке, Ясиноватой, Горловке, ведя обстрелы по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На сегодняшний день благодаря действиям артиллеристов и авиации союзные войска смогли снизить количество обстрелов по Донецку, а противник понес потери в вооружении и технике.