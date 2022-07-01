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Донецк под защитой «Гиацинтов»: эксклюзивные кадры работы бригады «Кальмиус» под Авдеевкой

Донецк под защитой «Гиацинтов»: эксклюзивные кадры работы бригады «Кальмиус» под Авдеевкой
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Артиллерийская бригада «Кальмиус» армии ДНР находится сейчас на Авдеевском направлении, где применяет различные средства для борьбы с импортными гаубицами, с помощью которых украинская армия обстреливает Донецк.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Среди орудий большой дальности и 152-мм гаубица «Гиацинт». Это советское орудие обладает высокой дальностью и точностью стрельбы, которая позволяет вести с его помощью контрбатарейную борьбу. Корреспондент «Народных Новостей» опубликовал эксклюзивные кадры с места событий.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Но теперь в распоряжении донецких артиллеристов находятся современные активно-реактивные снаряды, а их использование позволяет значительно повысить дальность и точность огня, приближаясь к поставляемым в ВСУ западным образцам вооружения.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Пытаясь отвлечь основные силы объединенных войск с направлений главного удара, украинские артиллеристы сосредоточили огонь на Донецке, Ясиноватой, Горловке, ведя обстрелы по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На сегодняшний день благодаря действиям артиллеристов и авиации союзные войска смогли снизить количество обстрелов по Донецку, а противник понес потери в вооружении и технике.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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RusNewsToday24
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