Петровский район Донецка остается под обстрелами. Утром 24 июля очередной обстрел привел к возгоранию гаражей. К счастью, большая часть осколков пришлась по нежилым строениям, но в соседних жилых домах все равно повреждены окна и крыши. Специальный корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры с места событий.
Несмотря на обстрелы, пожарные смогли потушить гаражи и не допустить распространения огня.
Но местные жители вынуждены проводить часы в подвалах и импровизированных убежищах под лестничными площадками. К счастью, сегодня в этом районе жертвы нет, пострадало только имущество.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.