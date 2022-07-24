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Донецк остается под огнем: эксклюзивные фото удара ВСУ по Петровскому району

Донецк остается под огнем: эксклюзивные фото удара ВСУ по Петровскому району
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Петровский район Донецка остается под обстрелами. Утром 24 июля очередной обстрел привел к возгоранию гаражей. К счастью, большая часть осколков пришлась по нежилым строениям, но в соседних жилых домах все равно повреждены окна и крыши. Специальный корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры с места событий.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Несмотря на обстрелы, пожарные смогли потушить гаражи и не допустить распространения огня.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Но местные жители вынуждены проводить часы в подвалах и импровизированных убежищах под лестничными площадками. К счастью, сегодня в этом районе жертвы нет, пострадало только имущество.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ. 

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.  

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