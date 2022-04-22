Донбасс и южная Украина: командование ЦВО раскрыло задачи второго этапа спецоперации

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Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна
установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, заявил замкомандующего
Южного федерального округа
Евгений Поплавский, передает ТАСС.
Военачальник
пояснил, что контроль над территорией Донбасса позволит создать сухопутный
коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных
сил Украины.
Что касается
задач по южной части Украины, контроль над этой территорией позволит ВС РФ
создать еще один выход к Приднестровью. Поплавский отметил, что в этом регионе
неоднократно фиксировались факты притеснения русскоязычного населения.
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