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    Донбасс и южная Украина: командование ЦВО раскрыло задачи второго этапа спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Донбасс и южная Украина: командование ЦВО раскрыло задачи второго этапа спецоперации

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    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна
    установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, заявил замкомандующего
    Южного федерального округа
    Евгений Поплавский, передает ТАСС.

    Военачальник
    пояснил, что контроль над территорией Донбасса позволит создать сухопутный
    коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных
    сил Украины.

    Что касается
    задач по южной части Украины, контроль над этой территорией позволит ВС РФ
    создать еще один выход к Приднестровью. Поплавский отметил, что в этом регионе
    неоднократно фиксировались факты притеснения русскоязычного населения.

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