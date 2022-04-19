Дональд Трамп заявил, что у него нет времени похудеть

загрузка...

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что у него нет времени, чтобы похудеть, несмотря на советы врачей. Так, известный американский врач и телеведущий Мехмет Оз заявил экс-президенту, что тот слишком много весит, и посоветовал сбросить лишний вес.

Он даже сказал, что у меня исключительное здоровье, что заставило меня полюбить его еще больше (хотя он сказал, что я должен сбросить пару фунтов!), — цитирует слова Трампа Vanity Fair. Об этом экс-президент рассказал в видео, которое было опубликовано в твиттере (заблокирован в России).

Вы можете поверить, что я вешу 208 фунтов (около 94 кг)? Теперь, может быть, немного больше.

Вес Трампа стал известен еще несколько лет назад, когда врач Белого дома во время медосмотра заявил ему, что он весит 239 фунтов (около 108 кг).

Однако времени худеть у Трампа, по его словам, нет. Кроме того, он отметил, что сделать этого он не может из-за своего образа жизни. Хотя Трамп не пьет кофе и алкоголь, всем хорошо известна его любовь к фастфуду, сладостям и другой пище, которая не способствует похудению.

Кроме того, экс-президент упоминал о своих необычных взглядах на физические упражнения — по мнению Трампа, человеческое тело имеет ограниченный запас энергии, который тренировки могут только истощить.

Из-за этого вы умрете молодым, — однажды заявил Трамп своему сотруднику, который готовился к соревнованиям Ironman.

Ранее Трамп заявил в беседе с Washington Post, что следит за своим здоровьем, чтобы снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Вы всегда должны помнить о здоровье. Вы выглядите, как будто здоровы, а на следующий день получаете письмо от доктора с просьбой снова прийти на прием.

Сейчас пост президента США занимает Джо Байден, которому 79 лет.