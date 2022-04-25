Дональд Трамп заявил, что принца Гарри и Меган Маркл нужно лишить всех титулов

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принца Гарри и его жену Меган Маркл нужно лишить всех титулов после отказа от королевских обязанностей. Об этом Трамп заявил в интервью Пирсу Моргану.

Он отметил, что своим поведением они проявляют неуважение к Великобритании, британцам и королевской семье. Я считаю, что, когда королева узнала о решении принца Гарри отказаться от королевских обязанностей, ей нужно было сказать: “Если это твой выбор, хорошо, но никаких титулов у тебя больше не будет”. Я бы поступил так. Елизавета II всегда была и остается верна своей стране. Но герцог и герцогиня Сассекские неоднократно демонстрировали неуважительное отношение к Великобритании и британцам. А ведь это великая страна. Кроме того, Трамп предположил, что брак принца Гарри и Меган Маркл едва ли будет долговечным. По его словам, причиной развода может стать то, что Меган обратит внимание на другого мужчину. Однако уйти от жены может и принц Гарри, которому надоест то, что Меган Маркл постоянно им командует.

Я не фанат Меган и никогда им не был. Бедного Гарри водят за нос. И я думаю, что его это смущает.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой и вместе вышли в свет впервые после своего переезда в США.