Дональд Трамп указал на свою непричастность к штурму Капитолия

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не признавал своей причастности к событиям в Капитолии. По словам экс-главы государства, утверждения о якобы его согласии со своей ответственностью за штурм здания являются недостоверными.
Он выступил с заявлением на фоне недавней публикации The New York Times. В газете утверждали: Трамп якобы в телефонном звонке лидеру республиканцев в Палате представителей конгресса Кевину Маккарти признал причастность к событиям в Вашингтоне.
«Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность», — подчеркнул экс-президент в интервью The Wall Street Journal.
Напомним, 6 января 2021 года сторонники бывшего лидера США ворвались в Капитолий. Они попытались помешать утверждению итогов президентских выборов.