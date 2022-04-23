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    Дональд Трамп указал на свою непричастность к штурму Капитолия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дональд Трамп указал на свою непричастность к штурму Капитолия

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    globallookpress/Yuri Gripas

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не признавал своей причастности к событиям в Капитолии. По словам экс-главы государства, утверждения о якобы его согласии со своей ответственностью за штурм здания являются недостоверными.

    Он выступил с заявлением на фоне недавней публикации The New York Times. В газете утверждали: Трамп якобы в телефонном звонке лидеру республиканцев в Палате представителей конгресса Кевину Маккарти признал причастность к событиям в Вашингтоне.

    «Нет, это ложь. Я никогда не брал ответственность», — подчеркнул экс-президент в интервью The Wall Street Journal.

    Напомним, 6 января 2021 года сторонники бывшего лидера США ворвались в Капитолий. Они попытались помешать утверждению итогов президентских выборов.

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