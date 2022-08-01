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Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах

Дональд Трамп похоронил бывшую жену Ивану на своем поле для гольфа, чтобы сэкономить на налогах

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Дональд и Ивана Трамп

Дональд Трамп похоронил свою бывшую жену Ивану рядом с первой лункой своего поля для гольфа Trump National Golf Club в Бедминстере (Нью-Джерси). По данным издания Business Insider, это может принести экс-президенту США и бизнесмену существенные налоговые льготы. Дело в том, что в соответствии с налоговым кодексом штата Нью-Джерси кладбищенская земля освобождается от всех налогов и сборов. Кладбищенские компании также освобождены от уплаты любых налогов на недвижимость, налогов на личное имущество на своих землях, а также налогов на бизнес, налогов с продаж, подоходных налогов и налогов на наследство.

Налоговые документы семейного траста Трампа, опубликованные ProPublica, показывают, что траст стремился зарегистрировать недвижимость в Хакетстауне (штат Нью-Джерси) как некоммерческую кладбищенскую компанию, хотя само поле находится в 20 милях оттуда.

Ивана Трамп стала первым человеком, похороненном на этом поле для гольфа, хотя планы по обустройству там кладбища у Трампа были давно. В 2012 году появилась информация, что он намеревался построить мавзолей, где однажды должен был быть похоронен он сам. Позже Трамп внес поправки в свое предложение о создании кладбища на территории, предложив заложить более тысячи могил. Потом он снова изменил проект, планируя создать “частное семейное кладбище из 10 участков”, затем внес поправки в это предложение, включив в него также кладбище на 284 участка, могилы которого будут доступны для продажи.

Экономил на налогах Трамп и раньше. Так, согласно данным расследования The New York Times, в 2016 году, когда Трамп вел предвыборную кампанию, и в первый год своего пребывания в Белом доме политик заплатил в виде федерального подоходного налога только 750 долларов. До этого Трамп 10 лет вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на убытки бизнеса.

Ивана Трамп скончалась 14 июля в своем доме в Верхнем Ист-Сайде. Ей было 73 года. Она была первой из трех жен Дональда Трамп. В браке они прожили с 1977 по 1992 год. У них родилось трое детей: сыновья Дональд-младший и Эрик и дочь Иванка.


nadjabeschНадя Бесчетникова


Источник
Business Insider


Фото
Gettyimages.ru


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