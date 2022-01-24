Домработница Градского рассказала о частых ссорах певца с молодой супругой

Домработница мэтра российской эстрады Александра Градского Елена рассказа о его взаимоотношениях с третьей супругой Мариной Коташенко. Музыкант часто ревновал молодую жену.

По словам Елены, Коташенко часто заботилась о супруге. Но, несмотря на это, ссоры в семье все равно происходили часто. Градский сильно ревновал Коташенко, и из-за это пара выясняла отношения за закрытыми дверями.

«Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал, мог приехать внезапно в дом, знал ее расписание дня. Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались, в комнату уходили», ― рассказала домработница в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Также женщина добавила, что Градский сумел создать атмосферу любви и взаимопонимания в семье. Однако старшие наследники мэтра все равно ревновали его к молодой избраннице и детям от нее.

Для Градского брак с Мариной Коташенко стал третьим по счету. На актрисе артист женился незадолго до смерти, хотя они жили вместе с 2003 года.

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