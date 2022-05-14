Доменной зоне .РФ исполнилось 12 лет. Это крупнейшая нелатинская доменная зона в Европе

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12 мая 2022 года национальной кириллической доменной зоне .РФ исполнилось 12 лет. По этому поводу хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REG.RU собрал предоставил интересную статистику о сайтах и пользователях доменной зоны.

На текущий момент в зоне .РФ зарегистрировано более 670 тысяч доменов – это крупнейшая нелатинская зона. 12-летние домены зоны .РФ составляют 0,9% из всего числа адресов, а больше всего доменов (21,9%) возрастом меньше одного года. Большая часть доменов зоны (38%, 256 тысяч доменов) активны и находятся на хостинге. Довольно большое количество доменов используется для переадресации (13%, 83 тысячи адресов). 41% сайтов, закрепленных за доменами зоны .РФ, работает на движке WordPress, 13% – на 1C-Bitrix и 10% – на Joomla.