Домашняя ветчина без ветчинницы: 3 интересных рецепта

В супермаркете ветчину больше не покупаю. Последний раз, когда возникла такая необходимость, муж еще долго вспоминал мне окрашенный хлеб. То, что производитель добавляет в продукт пищевые красители, ни было для меня секретом. Но не столько же! Благо домашняя ветчина не заставляет сомневаться в своем качестве.

Домашняя ветчина мне давно уже заменила любую колбасу. Чаще всего готовлю ветчину из свиной вырезки. Особенно пришлась по вкусу закуска в медово-горчичной глазури. Но если готовить это блюдо исключительно по одному рецепту, оно быстро надоедает. Поэтому делюсь списком своих фаворитов.

Пикантная ветчина из свиной лопатки в банке

Вам понадобится

1,4 кг свиной лопатки

15 г нитритной соли

15 г соли

2 г сахара

1–1,5 ч. л. сушеного чеснока

0,5 ч. л кардамона

0,5 ч. л. мускатного ореха

0,5–1 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

Мясо нарежьте мелкими кусочками. Пересыпьте его нитритной и обычной солью, перемешайте. Накройте емкость пленкой, отправьте ее в холодильник на 2 суток. Меньшую часть мяса спустя 2 суток измельчите в фарш. Далее добавьте в массу воду и снова измельчите. Фарш пересыпьте к целым кусочкам мяса. Затем добавьте к ним сахар и специи. Хорошенько перемешайте массу вручную. С помощью жестяной банки и пакета для запекания сформируйте колбаску. Хорошо упакуйте ее и запекайте в разогретой до 100 °C духовке 2 часа.

Вареная куриная ветчина «Неженка»

Вам понадобится

650 г филе куриной грудки

600 г филе куриного бедра

1,5 ч. л. соли

1 ч. л. кориандра

1 ч. л. сушеного чеснока

120 мл воды

Щепотка черного молотого перца

Приготовление

Мясо нарежьте мельчайшими кусочками, пересыпьте в миску. К нему добавьте соль и специи. Перемешайте. Теперь добавьте воду. Снова смешайте. С помощью пакета для запекания сформируйте 2 колбаски, завязав им края. Перетяните изделия ниткой. Варите колбаску в воде на среднем огне 1 час. Далее переместите колбаски в другую форму, залейте ледяной водой и остудите. Отправьте их в холодильник на сутки. Блюдо готово!

Пряная говяжья ветчина

Вам понадобится

1 кг говядины

100 г воды

11 г соли

11 г нитритной соли

1 ст. л. тростникового сахара

5,5 г сахара

50 г специй для мяса

Приготовление

Воду смешайте с обоими видами соли и коричневым сахаром. Когда сухие ингредиенты растворятся, жидкость наберите шприцем. Начините массой кусок говядины. Кунжут, зерна горчицы и корицу смешайте. Смесью обсыпьте говядину, разотрите ее. Отправьте мясо на сутки в холодильник. Форму для запекания наполните водой, на нее поставьте в решетку. На решетку поставьте мясо в форме. Отправьте эту конструкцию в разогретую до 80 °C духовку на 2,5 часа. Вот и всё!

Лучше всего подавать каждое из выше описанных блюд в уже охлажденном виде. Тогда домашняя ветчина будет держать форму, ее вкус полностью раскроется. А вы умеете готовить ветчину дома? Расскажите, по какому рецепту ее делаете!

The post Домашняя ветчина без ветчинницы: 3 интересных рецепта appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!