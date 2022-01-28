Домашняя ветчина без ветчинницы: 3 интересных рецепта

Домашняя ветчина без ветчинницы: 3 интересных рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


В супермаркете ветчину больше не покупаю. Последний раз, когда возникла такая необходимость, муж еще долго вспоминал мне окрашенный хлеб. То, что производитель добавляет в продукт пищевые красители, ни было для меня секретом. Но не столько же! Благо домашняя ветчина не заставляет сомневаться в своем качестве.

Домашняя ветчина мне давно уже заменила любую колбасу. Чаще всего готовлю ветчину из свиной вырезки. Особенно пришлась по вкусу закуска в медово-горчичной глазури. Но если готовить это блюдо исключительно по одному рецепту, оно быстро надоедает. Поэтому делюсь списком своих фаворитов.

Содержание
  1. Пикантная ветчина из свиной лопатки в банке
  2. Вареная куриная ветчина «Неженка»
  3. Пряная говяжья ветчина

Пикантная ветчина из свиной лопатки в банке

Вам понадобится

  • 1,4 кг свиной лопатки
  • 15 г нитритной соли
  • 15 г соли
  • 2 г сахара
  • 1–1,5 ч. л. сушеного чеснока
  • 0,5 ч. л кардамона
  • 0,5 ч. л. мускатного ореха
  • 0,5–1 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

  1. Мясо нарежьте мелкими кусочками. Пересыпьте его нитритной и обычной солью, перемешайте. Накройте емкость пленкой, отправьте ее в холодильник на 2 суток.

  2. Меньшую часть мяса спустя 2 суток измельчите в фарш. Далее добавьте в массу воду и снова измельчите. Фарш пересыпьте к целым кусочкам мяса. Затем добавьте к ним сахар и специи.
  3. Хорошенько перемешайте массу вручную. С помощью жестяной банки и пакета для запекания сформируйте колбаску. Хорошо упакуйте ее и запекайте в разогретой до 100 °C духовке 2 часа.

Вареная куриная ветчина «Неженка»

Вам понадобится

  • 650 г филе куриной грудки
  • 600 г филе куриного бедра
  • 1,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. кориандра
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • 120 мл воды
  • Щепотка черного молотого перца

Приготовление

  1. Мясо нарежьте мельчайшими кусочками, пересыпьте в миску. К нему добавьте соль и специи. Перемешайте. Теперь добавьте воду. Снова смешайте.

  2. С помощью пакета для запекания сформируйте 2 колбаски, завязав им края. Перетяните изделия ниткой. Варите колбаску в воде на среднем огне 1 час.
  3. Далее переместите колбаски в другую форму, залейте ледяной водой и остудите. Отправьте их в холодильник на сутки. Блюдо готово!

Пряная говяжья ветчина

Вам понадобится

  • 1 кг говядины
  • 100 г воды
  • 11 г соли
  • 11 г нитритной соли
  • 1 ст. л. тростникового сахара
  • 5,5 г сахара
  • 50 г специй для мяса

Приготовление

  1. Воду смешайте с обоими видами соли и коричневым сахаром. Когда сухие ингредиенты растворятся, жидкость наберите шприцем. Начините массой кусок говядины.
  2. Кунжут, зерна горчицы и корицу смешайте. Смесью обсыпьте говядину, разотрите ее. Отправьте мясо на сутки в холодильник. Форму для запекания наполните водой, на нее поставьте в решетку.
  3. На решетку поставьте мясо в форме. Отправьте эту конструкцию в разогретую до 80 °C духовку на 2,5 часа. Вот и всё!

Лучше всего подавать каждое из выше описанных блюд в уже охлажденном виде. Тогда домашняя ветчина будет держать форму, ее вкус полностью раскроется. А вы умеете готовить ветчину дома? Расскажите, по какому рецепту ее делаете!

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