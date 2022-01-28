Домашняя ветчина без ветчинницы: 3 интересных рецепта

В супермаркете ветчину больше не покупаю. Последний раз, когда возникла такая необходимость, муж еще долго вспоминал мне окрашенный хлеб. То, что производитель добавляет в продукт пищевые красители, ни было для меня секретом. Но не столько же! Благо домашняя ветчина не заставляет сомневаться в своем качестве.
Домашняя ветчина мне давно уже заменила любую колбасу. Чаще всего готовлю ветчину из свиной вырезки. Особенно пришлась по вкусу закуска в медово-горчичной глазури. Но если готовить это блюдо исключительно по одному рецепту, оно быстро надоедает. Поэтому делюсь списком своих фаворитов.
Пикантная ветчина из свиной лопатки в банке
Вам понадобится
- 1,4 кг свиной лопатки
- 15 г нитритной соли
- 15 г соли
- 2 г сахара
- 1–1,5 ч. л. сушеного чеснока
- 0,5 ч. л кардамона
- 0,5 ч. л. мускатного ореха
- 0,5–1 ч. л. черного молотого перца
Приготовление
- Мясо нарежьте мелкими кусочками. Пересыпьте его нитритной и обычной солью, перемешайте. Накройте емкость пленкой, отправьте ее в холодильник на 2 суток.
- Меньшую часть мяса спустя 2 суток измельчите в фарш. Далее добавьте в массу воду и снова измельчите. Фарш пересыпьте к целым кусочкам мяса. Затем добавьте к ним сахар и специи.
- Хорошенько перемешайте массу вручную. С помощью жестяной банки и пакета для запекания сформируйте колбаску. Хорошо упакуйте ее и запекайте в разогретой до 100 °C духовке 2 часа.
Вареная куриная ветчина «Неженка»
Вам понадобится
- 650 г филе куриной грудки
- 600 г филе куриного бедра
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. кориандра
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 120 мл воды
- Щепотка черного молотого перца
Приготовление
- Мясо нарежьте мельчайшими кусочками, пересыпьте в миску. К нему добавьте соль и специи. Перемешайте. Теперь добавьте воду. Снова смешайте.
- С помощью пакета для запекания сформируйте 2 колбаски, завязав им края. Перетяните изделия ниткой. Варите колбаску в воде на среднем огне 1 час.
- Далее переместите колбаски в другую форму, залейте ледяной водой и остудите. Отправьте их в холодильник на сутки. Блюдо готово!
Пряная говяжья ветчина
Вам понадобится
- 1 кг говядины
- 100 г воды
- 11 г соли
- 11 г нитритной соли
- 1 ст. л. тростникового сахара
- 5,5 г сахара
- 50 г специй для мяса
Приготовление
- Воду смешайте с обоими видами соли и коричневым сахаром. Когда сухие ингредиенты растворятся, жидкость наберите шприцем. Начините массой кусок говядины.
- Кунжут, зерна горчицы и корицу смешайте. Смесью обсыпьте говядину, разотрите ее. Отправьте мясо на сутки в холодильник. Форму для запекания наполните водой, на нее поставьте в решетку.
- На решетку поставьте мясо в форме. Отправьте эту конструкцию в разогретую до 80 °C духовку на 2,5 часа. Вот и всё!
Лучше всего подавать каждое из выше описанных блюд в уже охлажденном виде. Тогда домашняя ветчина будет держать форму, ее вкус полностью раскроется. А вы умеете готовить ветчину дома? Расскажите, по какому рецепту ее делаете!
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