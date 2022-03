Домашняя теплица из бутылки

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Дачники — удивительные люди, способные самые, казалось бы, неподходящие предметы служить определенным целям. Они способны пристроить к хозяйству даже то, что другие бы посчитали обычным мусором. Например, пластиковые бутылки или баклажки. Как оказалось, из них можно сделать небольшую, но очень удобную теплицу, где можно посадить, что душе заблагорассудится. А как сделать теплицу из бутылки мы сейчас и расскажем.

Теплица из бутылки

В теории, можно использовать любую пластиковую тару. Всё зависит от того, какие объемы вам нужны. Мы бы советовали использовать обычные пяти или шестилитровые баклажки. Это оптимальный вариант для небольшой теплицы своими руками. Но для совсем маленьких затей хватит и обычной бутылки.

Крышка и ручка, если она есть, нам не нужны. Так что смело откручиваем и откладываем пока в сторонку. Теперь нам нужно разрезать емкость ровно пополам вдоль ее высоты. Для этого лучше сделать какую-нибудь разметку, например, при помощи деревянного бруска.

Важно не разрезать бутылку полностью. Нужно сделать так, чтобы она могла открывать и закрываться без проблем. Теперь можно насыпать свежий грунт внутрь. Пока еще весна не вступила в свои права, сверху грунт можно присыпать снегом, чтобы было, скажем так, натурально. А заодно будет хорошо видно, где вы разместили семена.

И в общем-то всё, теплица из бутылки готова. Садим необходимые семена, закрываем нашу импровизированную крышку и заклеиваем разрез, например, изолентой или малярной лентой. Также стоит следить, чтобы на дне не застаивалась вода, иначе это вызовет рост плесени или грибов.

Безусловно, сейчас в продаже доступны самые любые емкости для посадки семян, но иногда ведь не нужно платить дважды. А пластиковые бутылки или баклажки из-под воды точно у каждого найдутся дома. Так что не бойтесь экспериментировать.

