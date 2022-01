Домашняя пицца: распространенные ошибки в приготовлении

В нашей семье домашняя пицца в особом почете: дети ее обожают, да и мы с мужем не прочь полакомиться итальянским блюдом. Кроме того, если готовить угощение своими руками, никакой переплаты и сомнений в качестве продуктов.

Готовить пиццу своими руками я начала давно, поэтому навык отточила до совершенства. Точнее, так мне казалось, пока знакомый мужа, работающий в итальянском ресторане, не позвал нас на ужин. Моя пицца по сравнению с его блюдом оказалась любительской шуткой. Хорошо, что он любезно поделился со мной всеми секретами приготовления итальянского блюда!

© Depositphotos

Домашняя пицца без ошибок: правила приготовления

Наиболее важные компоненты вкусной пиццы — это соус, тесто и сыр. Обязательно обращайте внимание на качество продуктов для их приготовления. Не получится шикарного итальянского блюда, если в качестве соуса использовать кетчуп, а сверху тереть на пиццу залежавшиеся остатки твердого сыра. © Depositphotos Обязательно дайте тесту настояться, чтобы оно «подошло». Не бойтесь раскатывать его до 5 мм толщиной, чтобы у вас получилось тонкое блюдо, а не пирог с начинкой. И не забывайте про небольшие бортики. © Depositphotos Пиццу отправляйте только в разогретую духовку, тогда оно не будет сухим. Кроме того, корж для пиццы можно пропечь заранее, чтобы все ингредиенты приготовились равномерно. © Depositphotos Щедро смазывайте тесто соусом и распределяйте его равномерно с помощью кисточки. Тогда ваша пицца будет сочной, а корж — мягким. © Depositphotos Не сыром единым. Конечно, каждый из нас любит объемную тянущуюся сырную шапочку на пицце. А в приготовлении домашнего угощения можно дать волю желаниям и натереть гору сыра. Но лучше так не делать. Существуют золотые пропорции соотношения теста и сыра: 2 к 1 соответственно. То есть, вес теста должен быть больше сыра в 2 раза. Если же вы готовите сырную пиццу, где нет других ингредиентов, используйте соотношение 1 к 1. Распределяйте сыр равномерно. © Depositphotos Старайтесь нарезать ингредиенты как можно тоньше. Крупные куски колбасы, мяса или овощей влияют не только на внешний вид, но и на вкус пиццы. © Depositphotos Если вы используете мясо в приготовлении домашней пиццы, обязательно проварите его заранее. Можно использовать и хорошо промаринованный продукт (от 8 часов). Нарезайте мясо тонкими кусочками, чтобы оно хорошо пропеклось. © Depositphotos Не забывайте про специи, но и не переусердствуйте с ними. Лучше всего для домашней пиццы подходят сушеные базилик и орегано. Кроме того, пару листиков свежего базилика на испеченной пицце подарят незабываемый аромат вашему блюду. © Depositphotos

Приготовить вкусную пиццу в домашних условиях совсем несложно, если придерживаться перечисленных правил. Начинку выбирайте по своему вкусу. Удивительно, но это блюдо можно готовить буквально со всеми продуктами, которые есть в холодильнике! Вы какую начинку предпочитаете?

The post Домашняя пицца: распространенные ошибки в приготовлении appeared first on Со Вкусом.

