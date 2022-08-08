Дома-памятники в Петербурге передадут арендаторам по программе «Рубль за метр»

Арендаторов должны найти усадьба архитектора Гана в Петергофе, комплекс жилых домов по улице Урицкого в Кронштадте, особняк Мессонье на Кожевенной линии, дом Полевой в Ломоносове и другие, пишет газета «Петербургский дневник».