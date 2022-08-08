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Дома-памятники в Петербурге передадут арендаторам по программе «Рубль за метр»

Дома-памятники в Петербурге передадут арендаторам по программе «Рубль за метр»
Prt scr youtoube.ru / Телеканал Санкт-Петербург

Петербургские дома-памятники будут переданы арендаторам по программе «Рубль за метр». Всего в проекте участвуют 11 объектов.

Арендаторов должны найти усадьба архитектора Гана в Петергофе, комплекс жилых домов по улице Урицкого в Кронштадте, особняк Мессонье на Кожевенной линии, дом Полевой в Ломоносове и другие, пишет газета «Петербургский дневник».

Согласно условиям программы, объекты, находящиеся в плачевном состоянии, передаются арендаторам сроком на 49 лет. В течение семи лет арендатор обязуется отремонтировать здание. Аукцион проведет Фонд имущества Санкт-Петербурга.

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