Дом уехавших в Израиль Галкина и Пугачевой наполнился тараканами

Юморист Максим Галкин во время своего концертного тура поделился некоторыми подробностями своей жизни в Израиле. Артист обмолвился об условиях проживания в доме, в котором он поселился вместе с семьей.
Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Кесарии. Звездная семья поселилась в доме брата юмориста. Особняк, в котором расположились знаменитости, находится в дорогом районе, получившем заочное название «израильская Рублевка».
Однако в дорогом районе условия проживания нельзя назвать максимально комфортными. Из-за теплого израильского климата там очень много насекомых. Иногда в особняке, где живет Галкин, появляются тараканы. Во время одного из своих концертов юморист рассказывал, что они значительно крупнее, чем в России.
«Неудобно перед братом, конечно: люди скажут, отдал Галкину дом с тараканами. Но там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими – это убийство. Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело!» — цитирует юмориста kp.ru.
Ранее Галкин в соцсетях обратился к соотечественникам в День России. Он поздравил россиян с праздником и признался, что родина всегда у него в сердце.