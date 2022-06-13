Дом уехавших в Израиль Галкина и Пугачевой наполнился тараканами

«Неудобно перед братом, конечно: люди скажут, отдал Галкину дом с тараканами. Но там и правда были три таракана, одного из них я прихлопнул. Хотя это российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими – это убийство. Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело!» — цитирует юмориста kp.ru.