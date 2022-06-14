«Должно пригодиться»: Захарова призвала пресс-секретаря Байдена изучить «перлы» Ястржембского

«Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом», — высказалась Жан-Пьер.