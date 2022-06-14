«Должно пригодиться»: Захарова призвала пресс-секретаря Байдена изучить «перлы» Ястржембского

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер критично отнеслась к мнению журналистов о состоянии физического здоровья руководителя Белого дома. По ее словам, за Джо Байденом нужно еще «стараться поспевать». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала колкий ответ на данное заявление Жан-Пьер. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале дипломата.
В США начали активно обсуждать вероятность повторного избрания Джо Байдена на пост президента страны в 2024 году. Многие журналисты написали материалы, в которых описали плачевное состояние здоровья американского лидера.
Не стали молчать и авторы известного издания The American Conservative, выпустив статью, в которой заявили, что Байдену маловероятно удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и серьезных проблем со здоровьем. При этом, с большей долей вероятности Демократическая партия сама попросит его снять кандидатуру и выдвинет более молодых кандидатов.
Однако пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер крайне резко отнеслась к подобного рода заявлениям, подчеркнув, что у Байдена есть огромный запас жизненных сил – физических и ментальных, чтобы оставаться на посту после 2024.
«Он президент США! Даже я за ним не поспеваю! Мы только что вернулись из Калифорнии. Просто посмотрите на работу, которую он делает, посмотрите, как он выступает перед американской аудиторией. Нам важно, как мы будем выступать перед американцами, как мы улучшим их жизни. Об этом президент и говорит, на этом он сосредоточен, и мы продолжим сосредотачиваться на этом», — высказалась Жан-Пьер.
Однако даже такое громкое заявление американского политика смог затмить колкий ответ российского дипломата Марии Захаровой.
«Вот не знает Карин, что до нее все уже придумал пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, ответив на аналогичный вопрос одной фразой: “У Бориса Николаевича крепкое рукопожатие”», — отметила представитель МИД РФ.
Захарова выразила мнение, что Карин нужно срочно приступить к изучению перлов российского коллеги эпохи 90-х.
«Ей многое должно пригодиться», — заключила дипломат с нотой иронии.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Мария Захарова процитировала Бузову в ответ на слова Байдена о «полушариях».