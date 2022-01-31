Доля женщин в советах директоров российских компаний возросла до 8,4%

Число женщин-членов советов директоров и топ-менеджеров компаний увеличилось в России до 8,4% против 7,8% в 2018 году. К соответствующему выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Deloitte.

Специалисты провели исследование «Женщины в советах директоров: глобальная перспектива». В ходе него выяснилось, что наибольшее количество представительниц слабого пола среди советов директоров находятся в сферах здравоохранения, финансов и торговли.

В России также весьма высок уровень трудоустройства среди женщин — около 80% в возрастной категории от 16 до 55 лет. Более того, в ряде рабочих направлений в российском государстве до 60% сотрудников — представительницы женского пола.

«Мы ожидаем, что эта доля (женщин на руководящих позициях и в советах директоров в России. — Прим.ред.) в ближайшем будущем вырастет, особенно это касается женщин в правлениях компаний и среди руководителей бизнесов», — передает РБК слова руководителя направления по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte в СНГ Екатерины Трофимовой.

Тем временем аналитики университета «Синергия» пришли к выводу, что лишь каждый четвертый россиянин делает накопления на черный день. Граждане России в основном откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, передал телеканал «360».

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