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Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости в Петербурге приблизилась к 10%

Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости в Петербурге приблизилась к 10%
pxhere.com

Доля вакантных объектов на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга составила 9,5% от общего числа. Статистику в отношении этого вопроса представила компания NF Group, передает «Интерфакс».

Этот показатель в Северной столице ранее изменялся из-за того, что зарубежные компании покидали российский рынок. Они занимали свыше 100 тысяч квадратных метров, сообщал «ФедералПресс».

«Доля свободных площадей в сегменте офисной недвижимости в Северной столице по итогам девяти месяцев увеличилась до 9,5%», — сообщается в материале.

Исследования компании показывают, что наибольшую долю объектов занимают российские IT-компании, компании нефтегазового сектора, логистические и торговые предприятия.

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