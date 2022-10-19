Долой западное! В Минпромторге просят российских промышленников отказаться от иностранных мессенджеров

В Минпромторге обратились к промышленным предприятиям России с просьбой отказаться от использования зарубежных мессенджеров и систем для видеоконференций. В списке есть Zoom, Skype и WhatsApp. Их предлагают заменить на отечественные решения, которые есть в реестре отечественного ПО. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Письмо было отправлен ведомством 13 октября. В тексте говорится, что переход на российские решения необходим для безопасности информации, которая не составляет государственную тайну. В министерство подтвердили факт отправки писем и заявили, что «решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности». Переход на отечественные решения предлагают осуществить на ПК, смартфонах и планшетах.

По данным источника, в реестре есть 258 различных мессенджеров и коммуникационных систем, включая «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz (разработали в «Сбере»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам».

При этом эксперты полагают, что это мало что даст. Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов отметил, что риски есть и при использовании российских сервисов.

«Во-первых, есть возможность перехвата данных — информация проходит через сервера в ЦОДах, которые часто расположены даже не в нашей стране. Во-вторых, из-за санкций может быть ограничен доступ — а это критично для больших компаний, сотрудники которых привыкли постоянно общаться, делиться файлами и решать рабочие вопросы в мессенджерах и сервисах ВКС», — уточнил он. Также Одинцов пояснил, что отключение сервиса может ухудшить связь и замедлить передачу данных.

А вот гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский считает, что технических проблем для перехода нет. Однако «с точки зрения бюджетирования и человеческого фактора затруднения вполне возможны».

В целом же, самым безопасным мессенджером, по данным интегратора Artezio (входит в группу «Ланит»), стал американский Signal. За ним идёт швейцарский Threema, после — американский Wickr.

Ранее сообщалось, что российским учителям якобы запретили пользоваться WhatsApp. Потом это опровергли.