Долларовые платежи Сбербанка будут отклоняться банками США

Американские банки будут отклонять все долларовые платежи Сбербанка, попавшего под новые санкции. Об этом сообщил минфин США.

Кроме того, все финансовые организации Соединенных Штатов будут вынуждены закрыть корреспондентские счета Сбера в течение 30 дней.

«Все платежи, которые Сбербанк попытается провести в долларах США для американских клиентов, будут отклонены, как только платеж попадет в американский банк», — сказано в сообщении ведомства.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что РФ начала специальную военную операцию в Донбассе. По его словам, она направлена на демилитаризацию и денацификацию в регионе. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины исключена. Однако после этого заявления американская сторона приняла решение ввести против финансового сектора РФ ряд санкций, передает «Царьград».

загрузка...