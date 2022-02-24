Долларовые платежи Сбербанка будут отклоняться банками США

Долларовые платежи Сбербанка будут отклоняться банками США Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Американские банки будут отклонять все долларовые платежи Сбербанка, попавшего под новые санкции. Об этом сообщил минфин США.

Кроме того, все финансовые организации Соединенных Штатов будут вынуждены закрыть корреспондентские счета Сбера в течение 30 дней.

«Все платежи, которые Сбербанк попытается провести в долларах США для американских клиентов, будут отклонены, как только платеж попадет в американский банк», — сказано в сообщении ведомства.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что РФ начала специальную военную операцию в Донбассе. По его словам, она направлена на демилитаризацию и денацификацию в регионе. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины исключена. Однако после этого заявления американская сторона приняла решение ввести против финансового сектора РФ ряд санкций, передает «Царьград».

 
загрузка...
 
долларовые платежи Донбасс санкции сбербанк
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru