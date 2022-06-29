Доллар упал почти до 50 рублей. Евро дешевле 54 рублей

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На открытии торгов российский рубль продолжил укрепляться, придерживаясь уже устоявшейся в последнее время тенденции.

Курс доллара опустился почти до 50 рублей, правда на момент публикации заметки курс составлял 50,5 рублей. Что касается евро, то курс опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года.





Глава Минэкономики Максим Решетников пару недель назад заявил, что укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики. Он добавил, что инфляция и спад экономики России по итогам 2022 года могут быть ниже, чем прогнозировалось.

До него первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что 55–60 рублей за доллар — слишком крепкий курс для России. Более комфортным был бы курс от 70 рублей за доллар.

Ещё две недели назад официальный курс доллара составлял около 57 рублей. Вчера курс опустился до 52 рублей.