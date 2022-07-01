Доллар по 45 рублей? Эксперты считают, что увеличение объема переводов за рубеж до $1 млн не ослабит национальную валюту

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С 1 июля граждане РФ и дружественных стран смогут переводить на свой счет в зарубежном банке либо другому человеку эквивалент суммы до 1 млн долларов. ЦБ оставил в силе ограничения в отношении переводов без открытия банковского счета для резидентов и нерезидентов из дружественных стран в размере до $10 тыс. После появления новостей доллар и евро немного выросли, однако курсы быстро откатились до исходных значений.

Увеличение объема переводов за рубеж до 1 млн долларов, как считают опрошенные эксперты, вряд ли окажет существенное влияние на позиции рубля. Объем таких переводов невелик, а сами они будут находиться под жестким контролем как со стороны российских, так и со стороны западных банков. Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что сейчас остается риск хотя бы временной блокировки средств за рубежом, что будет снижать привлекательность таких переводов.





Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что основными факторами укрепления рубля остаются многолетние максимумы цен на нефть и газ, которые обеспечивают приток валютной выручки по текущему счету платежного баланса РФ ($0,5–1,0 млрд в день), резкое сжатие импорта из-за санкций, политика девалютизации и жесткие ограничения на движение капитала.

В ближайшее время вклад в укрепление российской валюты будет вносить и дивидендный сезон в июле, когда российские экспортеры будут конвертировать валюту в рубли под выплаты дивидендов. Крупные экспортеры готовятся выплатить в июле более 500 млрд руб. дивидендов.

Поэтому в ближайшие месяцы в российской экономике будет избыток валюты, что может способствовать укреплению курса рубля, хотя и более медленными темпами. Михаил Васильев и другие эксперты считают, что в июле доллар будет плавать в диапазоне от 45 до 55 рублей, а евро будет стоить от 48 до 58 рублей.