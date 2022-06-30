Доллар может вырасти до 65 рублей к концу 2022 года

Курс доллара будут зависеть от экспорта, импорта и дивидендов, и к концу 2022 года он может вырасти до 65 рублей. Таким мнением поделился с РИА Новости старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
«В июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5–2 триллиона рублей, по нашим оценкам. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. На этом фоне пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, не исключено даже временное снижение ниже этой отметки», — отметил он.
По словам Рапохина, импорт в осенние месяцы начнет восстановление, а рубль уравновесится у отметки 65 за доллар.
Тем временем Центральный банк РФ смягчил ограничения на переводы валюты за рубеж. Максимальная сумма поднята до 1 миллиона долларов, сообщает «ФедералПресс».