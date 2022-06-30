Доллар может вырасти до 65 рублей к концу 2022 года

«В июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5–2 триллиона рублей, по нашим оценкам. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. На этом фоне пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, не исключено даже временное снижение ниже этой отметки», — отметил он.